В США озвучили сроки обучения украинских пилотов на F-16

По его словам, подготовка украинских пилотов F-16 может занять от 5 до 9 месяцев. Райдер уточнил, что сроки окончания тренировок будут зависеть от индивидуальных навыков пилотов.

Раньше минимальным прогнозируемым сроком обучения называли три месяца, или "несколько месяцев".

Что предшествовало

Напомним, 25 октября корреспондентка Politico Лара Селигман сообщила, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в американском штате Аризона.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не опроверг и не подтвердил такую информацию. По его словам, все узнают, когда наши лётчики обнародуют фото в кабине F-16 после успешного вылета.

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