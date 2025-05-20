США озвучили суть проблеми у війні Росії проти України

Сполучені Штати Америки зіштовхнулись з низкою проблем під час спроб зупинити війну Росії проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу у Держдепартаменті.
За його словами, одна з проблем полягає у тому, що в України боєприпаси витрачаються значно швидше, ніж Захід та США здатні їх виробляти.
Водночас Рубіо вважає, що військового вирішення припинення війни не існує. Вона має завершитися врегулюванням шляхом переговорів.
"І основна проблема, з якою ми зіткнулися в Україні, полягає в такому: Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. У цьому і полягає суть проблеми", - сказав Рубіо.
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