США ожидают от нового украинского правительства продолжения реформ, - Хербст

В Соединенных Штатах надеются, что Украина продолжит путь реформ после назначения нового правительства. Об этом заявил руководитель Евразийского центра Атлантического совета в Вашингтоне, бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает пресс-служба Евразийского центра.

По словам бывшего посла, мир услышал новые имена во время назначения нового правительства. Однако в США и в целом на Западе не известно, как именно новые министры будут внедрять реформы.

"Мы услышали новые имена, однако нам неизвестно, будут ли эти люди продолжать политику реформ", - сказал дипломат.

Хербст также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда имеют определенный опыт внедрения изменений во многих сферах. Хотя дипломат говорит, что этот опыт "неидеальный".

"И мне сложно представить, что они просто изменят курс и начнут удаляться от запланированных реформ", - отметил он, добавив, что немало шагов уже происходят.

В частности, Хербст вспомнил программу сотрудничества с Международным валютным фондом как одну из успешных.

Напомним, 4 марта Рада на внеочередном заседании перезагрузила Кабмин и назначила новым премьером Дениса Шмыгаля.