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США об отводе войск от Украины: Россия делала подобные заявления в 2014 году перед началом агрессии

Автор: РБК-Украина

Делегация США в ОБСЕ отреагировала на заявления России об отводе войск от границ с Украиной. Дипломаты напомнили, что в 2014 году перед вторжением в Укараину Россия делала аналогичные заявления.

Об этом сообщает пресс-служба миссии США в ОБСЕ.

В США отметили, что полный вывод дополнительных войск и вооружений, сосредоточенных Россией в оккупированном Крыму и вокруг Украины, был бы очень долгожданным событием.

"Учитывая тот факт, что Россия сделала аналогичные заявления в 2014 году незадолго до начала семилетней агрессии, Соединенные Штаты будут бдительно следить за ситуацией и оставаться в тесном контакте с нашими украинскими коллегами и другими партнерами, а также со странами НАТО", - говорится в заявлении.

Россию также призвали воздержаться от любых дальнейших эскалационных действий и немедленно предпринять необходимые шаги для деэскалации напряженности в регионе.

Напомним, Россия планирует вернуть к украинской границе войска. Это может произойти в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021".

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты, включая летальное оружие.

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