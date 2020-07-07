В США ответили на обвинения о связях Путина с Трампом

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (kremlin.ru)

В США напомнили о помощи Украине

Сенатор-республиканец Чак Грэссли напомнил о предоставлении Украине летальных вооружений за президентства Дональда Трампа, но его обвинили в связях с российским лидером Владимиром Путиным. В тот момент, когда, по его словам, предыдущий президент Барак Обама ничего не дал Украине.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

В Демократической партии критикуют Трампа за то, что тот якобы ненадлежащим образом отреагировал на сообщения американских спецслужб о вознаграждении, которое Россия могла установить для талибов в Афганистане за нападения на военных США.

Тогда в США предложили привлечь Россию к ответственности за вероятные выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане.

Напомним, екс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп не хотел слушать негативную информацию о президенте РФ Владимире Путине.

Кроме того, президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил за приглашение России на саммит "Большой семерки".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна