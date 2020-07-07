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У США відповіли на звинувачення про зв'язки Путіна з Трампом

Новини » Політика     07.07.2020 - 09:52
У США відповіли на звинувачення про зв'язки Путіна з Трампом
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)

У США нагадали про допомогу Україні

Сенатор-республіканець Чак Гресслі нагадав про надання Україні летальних озброєнь за президентства Дональда Трампа, але його звинуватили у зв'язках з російським лідером Володимиром Путіним. У той момент, коли, за його словами, попередній президент Барак Обама нічого не дав Україні.

Про це повідомляє видання "Голос Америки".

У Демократичній партії критикують Трампа через те, що той буцімто неналежним чином відреагував на повідомлення американських спецслужб про винагороду, яку Росії могла встановити для талібів в Афганістані за напади на військових США.

Тоді в США запропонували притягнути Росію до відповідальності за ймовірні виплати талібам за вбивство американських військових в Афганістані.

Нагадаємо, екс-радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що президент Дональд Трамп не хотів слухати негативну інформацію про президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, президент США Дональд Трамп в черговий раз виступив за запрошення Росії на саміт "Великої сімки".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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