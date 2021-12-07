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В США оценили возможность отправки войск в Украину

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Вторник 07 декабря 2021 20:37
В США оценили возможность отправки войск в Украину Фото: глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит (flickr.com/wsdot)
Автор: Валерия Полищук

Глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты не намерены направлять свой военный контингент в Украину. По его словам, Вашингтон готов подготовить военных и снабдить их оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат в Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения", - заявил Смит.

Напомним, Джо Байден в ходе переговоров с Владимиром Путиным пригрозил решительными экономическими и другими мерами в случае вторжения России в Украину.

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