В США оценили возможность отправки войск в Украину

Глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты не намерены направлять свой военный контингент в Украину. По его словам, Вашингтон готов подготовить военных и снабдить их оружием.

"Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат в Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения", - заявил Смит.