В США оценили ущерб от штурма Капитолия

Ремонт здания американского Конгресса после штурма 6 января обойдется в более чем 30 миллионов. Протестующие разгромили исторические объекты в здании.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона. .

"Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни - все пострадали в разной степени от повреждений", - заявил архитектор на слушаниях в Палате представителей Конгресса.

Законодатели нижней палаты Конгресса уже одобрили выделение 30 млн долларов на покрытие указанных расходов. При этом, по словам Блэнтона, на ремонт здания может потребоваться больше денег.