У США оцінили збиток від штурму Капітолію

Ремонт будівлі американського Конгресу після штурму 6 січня коштуватиме у більш ніж 30 мільйонів. Протестувальники розгромили історичні об'єкти в будівлі.
"Статуї, фрески, історичні лавочки та оригінальні віконниці - всі постраждали в різній мірі від ушкоджень", - заявив архітектор на слуханнях у Палаті представників Конгресу.
Законодавці нижньої палати Конгресу вже схвалили виділення 30 млн доларів на покриття зазначених витрат. При цьому, за словами Блентона, на ремонт будівлі може знадобитися більше грошей.
Раніше стало відомо, що компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні та штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.
6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.