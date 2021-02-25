В США оценили ущерб от штурма Капитолия
Ремонт здания американского Конгресса после штурма 6 января обойдется в более чем 30 миллионов. Протестующие разгромили исторические объекты в здании.
"Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни - все пострадали в разной степени от повреждений", - заявил архитектор на слушаниях в Палате представителей Конгресса.
Законодатели нижней палаты Конгресса уже одобрили выделение 30 млн долларов на покрытие указанных расходов. При этом, по словам Блэнтона, на ремонт здания может потребоваться больше денег.
Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.
6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.