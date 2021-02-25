ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США оценили ущерб от штурма Капитолия

Новина українською → Вашингтон, Четверг 25 февраля 2021 05:41
В США оценили ущерб от штурма Капитолия Фото: штурм Капитолия (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Ремонт здания американского Конгресса после штурма 6 января обойдется в более чем 30 миллионов. Протестующие разгромили исторические объекты в здании.

Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на архитектора Капитолия Бретта Блэнтона..

"Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни - все пострадали в разной степени от повреждений", - заявил архитектор на слушаниях в Палате представителей Конгресса.

Законодатели нижней палаты Конгресса уже одобрили выделение 30 млн долларов на покрытие указанных расходов. При этом, по словам Блэнтона, на ремонт здания может потребоваться больше денег.

Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия. Компания помогала следователям после завершения приступа.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещения Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире капитолий
NEWS
В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой