США отрицают нарушение границ РФ американской подводной лодкой

Официальный представитель вооруженных сил США капитан Кайл Рейнс заявил, что США не проводили операций в российских территориальных водах. Это заявление последовало за обвинением от России в том, что американская подводная лодка нарушила границы РФ в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Утверждения России о наших операциях в их территориальных водах не соответствуют действительности. Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - говорится в сообщении.

Рейнс добавил, что утверждения России о том, что они "выгнали американскую подводную лодку из своих вод", являются дезинформацией.