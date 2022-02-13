UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США отрицают нарушение границ РФ американской подводной лодкой

Автор: Анна Полисученко

Официальный представитель вооруженных сил США капитан Кайл Рейнс заявил, что США не проводили операций в российских территориальных водах. Это заявление последовало за обвинением от России в том, что американская подводная лодка нарушила границы РФ в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Утверждения России о наших операциях в их территориальных водах не соответствуют действительности. Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - говорится в сообщении.

Рейнс добавил, что утверждения России о том, что они "выгнали американскую подводную лодку из своих вод", являются дезинформацией.

Ранее мы писали, что Россия обвинила подлодку США в нарушении границы. Военному аташе вручили ноту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки