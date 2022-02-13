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США заперечують порушення кордонів РФ американським підводним човном

Автор: Анна Полисученко

Офіційний представник збройних сил США капітан Кайл Рейнс заявив, що США не проводили операцій в російських територіальних водах. Ця заява послідувала за звинуваченням від Росії в тому, що американський підводний човен порушив кордони РФ в Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Твердження Росії про наші операції в їх територіальних водах не відповідають дійсності. Я не буду коментувати точне місцезнаходження наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах", - йдеться в повідомленні.

Рейнс додав, що твердження Росії про те, що вони "вигнали американський підводний човен зі своїх вод", є дезінформацією.

Раніше ми писали, що Росія звинуватила підводний човен США в порушенні кордону. Військовому аташе вручили ноту.

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