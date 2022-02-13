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США отрицают нарушение границ РФ американской подводной лодкой

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Воскресенье 13 февраля 2022 00:51
США отрицают нарушение границ РФ американской подводной лодкой Фото: США отрицают нарушение границ РФ американской подводной лодкой (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Официальный представитель вооруженных сил США капитан Кайл Рейнс заявил, что США не проводили операций в российских территориальных водах. Это заявление последовало за обвинением от России в том, что американская подводная лодка нарушила границы РФ в Тихом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Утверждения России о наших операциях в их территориальных водах не соответствуют действительности. Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах", - говорится в сообщении.

Рейнс добавил, что утверждения России о том, что они "выгнали американскую подводную лодку из своих вод", являются дезинформацией.

Ранее мы писали, что Россия обвинила подлодку США в нарушении границы. Военному аташе вручили ноту.

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