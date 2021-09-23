UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США опровергли нападение на американскую военную базу. Это оказались учения

Автор: Сергей Пышкин

В США опровергли информацию, которая распространялась в СМИ касаемо стрельбы и пострадавших на базе Форт-Мид. Это были военные учения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Несколько СМИ предоставляли информацию об инциденте, который якобы произошел на военной базе Форт-Мид. Отмечалось, что неизвестный открыл стрельбу в результате которой пострадали пять человек. Также была информация о задержании стрелка и госпитализации раненых.

Представитель военной базы Форт-Мид отметил, что на базе в тот момент проходили учения.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что на одной из военных баз США произошла стрельба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная база