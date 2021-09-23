США опровергли нападение на американскую военную базу. Это оказались учения

В США опровергли информацию, которая распространялась в СМИ касаемо стрельбы и пострадавших на базе Форт-Мид . Это были военные учения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun .

Несколько СМИ предоставляли информацию об инциденте, который якобы произошел на военной базе Форт-Мид. Отмечалось, что неизвестный открыл стрельбу в результате которой пострадали пять человек. Также была информация о задержании стрелка и госпитализации раненых.

Представитель военной базы Форт-Мид отметил, что на базе в тот момент проходили учения.