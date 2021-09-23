США опровергли нападение на американскую военную базу. Это оказались учения
Фото: США отрицали нападение на американскую военную базу (Getty Images)
В США опровергли информацию, которая распространялась в СМИ касаемо стрельбы и пострадавших на базе Форт-Мид. Это были военные учения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
Несколько СМИ предоставляли информацию об инциденте, который якобы произошел на военной базе Форт-Мид. Отмечалось, что неизвестный открыл стрельбу в результате которой пострадали пять человек. Также была информация о задержании стрелка и госпитализации раненых.
Представитель военной базы Форт-Мид отметил, что на базе в тот момент проходили учения.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что на одной из военных баз США произошла стрельба.