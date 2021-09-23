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США заперечили напад на американську військову базу. Це виявилися навчання

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США , Четвер 23 вересня 2021 19:51
США заперечили напад на американську військову базу. Це виявилися навчання Фото: США заперечили напад на американську військову базу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В США заперечили інформацію, яка поширювалася в ЗМІ, щодо стрілянини та постраждалих на базі Форт-Мід. Це були військові навчання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Декілька ЗМІ надавали інформацію про інцидент, який, нібито, стався на військовій базі Форт-Мід. Зазначалося, що невідомий відкрив стрілянину внаслідок якої постраждали п’ятеро людей. Також була інформація про затримання стрілка й госпіталізацію поранених.

Представник військової бази Форт-Мід відзначив, що на базі в той момент проходили навчання.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на одній з військових баз США сталася стрілянина.

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