США заперечили напад на американську військову базу. Це виявилися навчання

В США заперечили інформацію, яка поширювалася в ЗМІ, щодо стрілянини та постраждалих на базі Форт-Мід . Це були військові навчання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sun .

Декілька ЗМІ надавали інформацію про інцидент, який, нібито, стався на військовій базі Форт-Мід. Зазначалося, що невідомий відкрив стрілянину внаслідок якої постраждали п’ятеро людей. Також була інформація про затримання стрілка й госпіталізацію поранених.

Представник військової бази Форт-Мід відзначив, що на базі в той момент проходили навчання.