США не отримували від Німеччини повідомлень про готовність відправки танків ЗСУ, - Держдеп

Сполучені Штати не отримували офіційних підтверджень з боку Німеччини про ухвалення рішення, яке б дозволило відправку в Україну танків Leopard 2.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Я бачив різні повідомлення про це і всі вказують на анонімних офіційних представників у німецькому уряді", - заявив Прайс, коментуючи інформацію про готовність уряду Німеччини дозволити передачу танків Україні.

За його словами, потрібно дати можливість владі в Берліні зробити відповідну офіційну заяву, коли вони будуть готові це зробити.