США не отримували від Німеччини повідомлень про готовність відправки танків ЗСУ, - Держдеп
Сполучені Штати не отримували офіційних підтверджень з боку Німеччини про ухвалення рішення, яке б дозволило відправку в Україну танків Leopard 2.
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"Я бачив різні повідомлення про це і всі вказують на анонімних офіційних представників у німецькому уряді", - заявив Прайс, коментуючи інформацію про готовність уряду Німеччини дозволити передачу танків Україні.
За його словами, потрібно дати можливість владі в Берліні зробити відповідну офіційну заяву, коли вони будуть готові це зробити.
Раніше у німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина дозволить реекспорт танків Leopard німецького виробництва до України для Польщі.
Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники можуть готувати танки Leopard для можливої передачі Україні, адже Німеччина незабаром оголосить своє рішення.
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