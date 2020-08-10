В США отреагировали на протесты в Беларуси

В Белом доме обеспокоены ситуацией в Беларуси
Соединенные Штаты следят за ситуацией с протестами в Белоруси. Также выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - заявила она.
LIVE: @PressSec holds a briefing https://t.co/KNMmG8dSGP— The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020
Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.
После закрытия избирательных участков по всей территории страны начались акции протеста и массовые задержание.