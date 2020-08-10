В США отреагировали на протесты в Беларуси

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В Белом доме обеспокоены ситуацией в Беларуси

Соединенные Штаты следят за ситуацией с протестами в Белоруси. Также выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - заявила она.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков по всей территории страны начались акции протеста и массовые задержание.

О втором дне протестов читайте в материале РБК-Украина.