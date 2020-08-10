ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США отреагировали на протесты в Беларуси

Вашингтон, Понедельник 10 августа 2020 20:57
В США отреагировали на протесты в Беларуси
Фото: Белый дом (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

В Белом доме обеспокоены ситуацией в Беларуси

Соединенные Штаты следят за ситуацией с протестами в Белоруси. Также выражают глубокую обеспокоенность в связи, в частности, с задержанием демонстрантов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Белоруси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили процесс", - заявила она.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков по всей территории страны начались акции протеста и массовые задержание.

О втором дне протестов читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБеларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь