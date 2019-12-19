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США отреагировали на принятие Избирательного кодекса в Украине

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Документ назвали прогрессом перед местными выборами

Посольство США в Украине поприветствовало принятие Избирательного кодекса Верховной радой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства.

Отмечается, что принятие Избирательного кодекса является прогрессом накануне местных выборов.

"Мы приветствуем принятие Верховной радой Избирательного кодекса, который олицетворяет реальный прогресс перед местными выборами 2020 года и является весомым шагом в укреплении украинской демократии. Мы надеемся на дальнейшие усовершенствования кодекса для воплощения в жизнь стремлений Украины к реформам", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского. Документ поддержали 330 нардепов.

Документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

РБК-Украина писало, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что форма нового избирательного бюллетеня будет корректироваться.

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