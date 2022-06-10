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США отреагировали на "приговоры" к смерти трем иностранным бойцам в "ДНР"

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США озабочена вынесением смертного "приговора" троим иностранным гражданам в "ДНР". Вашингтон призывает РФ уважать нормы гуманитарного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он напомнил о праве на защиту задержанных иностранцев.

"Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным", - заявил Блинкен.

Напомним, в "ДНР" хотят казнить трех иностранных граждан, которые пошли добровольно защищать Украину.

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ДНР