RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США відреагували на "вироки" до смерті трьом іноземним бійцям в "ДНР"

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США стурбована винесенням смертного "вироку" трьом іноземним громадянам в "ДНР". Вашингтон закликає РФ поважати норми гуманітарного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він нагадав про право на захист затриманих іноземців.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний "судовий процес" і винесенням вироку щодо учасників бойових дій, які законним чином несли службу в Збройних силах України. Ми закликаємо Росію і підконтрольні їй сили з повагою ставитися до міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист, що надається військовополоненим", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, в "ДНР" хочуть стратити трьох іноземних громадян, які пішли добровільно захищати Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР