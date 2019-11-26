США отреагировали на подписание Зеленским закона о незаконном обогащении

Посольство США в Украине поприветствовало подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о незаконном обогащении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.

Американские дипломаты отметили, что этот закон является мощным инструментом для борьбы с корупццією в Украине, который будут использовать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Мы приветствуем подписание президентом Зеленским законопроекта № 1031, который криминализирует незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации. Это мощные инструменты для НАБУ и САП в борьбе с коррупцией. Мы призываем украинскую власть продолжать шаги, которые воплотят в жизнь стремление Революции достоинства", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов".

Ранее сообщалось, что Всемирный банк приветствовал подписание Владимиром Зеленским закона, который возвращает уголовную ответственность за незаконное обогащение. Закон назвали таким, который "заполняет критические пробелы в основных принципах противодействия коррупции в Украине".