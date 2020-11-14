В США отреагировали на открытие "консульства" Никарагуа в Крыму

Фото: флаг США (flickr.com/joachimcoenen)

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на открытие "почетного консульства" Никарагуа в оккупированном Россией Крыму. В Вашингтоне подчеркнули, что Крым является территорией Украины.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В американском Госдепе назвали создание так называемого "консульства" очередной попыткой России оправдать свое нарушение международного права.

"Призываем Россию прекратить оккупацию и вернуть Украине полный контроль над Крымом", - подчеркнули в США

Напомним, Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Крыму. "Консулом" стал Олег Белавенцев, которого еще в 2019 году Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Как писало РБК-Украина, 10 ноября Министерство иностранных дел Украины объявило о введении санкций против Никарагуа за назначение "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму. Резиденция так называемого "консула" была размещена в Симферополе.