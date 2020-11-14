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У США відреагували на відкриття "консульства" Нікарагуа в Криму

Вашингтон, Субота 14 листопада 2020 17:19
У США відреагували на відкриття "консульства" Нікарагуа в Криму
Фото: прапор США (flickr.com/joachimcoenen)
Автор: Дмитро Левицький

У Сполучених Штатах Америки відреагували на відкриття "почесного консульства" Нікарагуа в окупованому Росією Криму. У Вашингтоні наголосили, що Крим є територією України.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

В американському Держдепі назвали створення так званого "консульства" черговою спробою Росії виправдати своє порушення міжнародного права.

"Закликаємо Росію припинити окупацію і повернути Україні повний контроль над Кримом", - наголосили в США

Нагадаємо, Нікарагуа офіційно призначило "почесного консула" в Криму. "Консулом" став Олег Белавенцев, якого ще у 2019 році Святошинський районний суд Києва заочно засудив до 13 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність України.

Як писало РБК-Україна, 10 листопада Міністерство закордонних справ України оголосило про введення санкцій проти Нікарагуа за призначення "почесного консула" в окупованому Росією Криму. Резиденція так званого "консула" була розміщена у Сімферополі.

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Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиКримРосійська ФедераціяНікарагуа

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