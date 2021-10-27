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В США отреагировали на блокировку ТКГ: почему бы России снова не усилить режим "тишины"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Украине отреагировало на блокировку Россией работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В дипмиссии призвали Москву усилить режим "тишины" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посольства.

"Россия продолжает блокировать прогресс по мерам безопасности в Трехсторонней контактной группе", - отметили в дипмиссии.

Дипломаты предложили России продемонстрировать "свою заботу о людях", живущих на контролируемой ею территории, и еще раз принять меры по усилению режима прекращения огня. В посольстве подчеркнули, что Москве этот шаг ничего не будет стоить, но может спасти многие жизни.

"Переговоры по политическим вопросам будут продолжаться еще какое-то время. Между тем, должны ли солдаты с обеих сторон и мирные жители, просто пытающиеся жить своей жизнью, продолжать убивать, калечить и лишаться свободы передвижения по своей собственной стране?" - резюмировали в дипмиссии.

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