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У США відреагували на блокування ТКГ: чому б Росії знову не посилити режим "тиші"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Україні відреагувало на блокування Росією роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ). У дипмісії закликали Москву посилити режим "тиші" на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського посольства.

"Росія продовжує блокувати прогрес щодо заходів безпеки в Тристоронній контактній групі", - зазначили в дипмісії.

Дипломати запропонували Росії продемонструвати "свою турботу про людей", що живуть на контрольованій нею території, і ще раз вжити заходів щодо посилення режиму припинення вогню. У посольстві підкреслили, що Москві цей крок нічого не коштуватиме, але може врятувати багато життів.

"Переговори з політичних питань триватимуть ще якийсь час. Тим часом чи повинні солдати з обох сторін і мирні жителі, просто намагаються жити своїм життям, продовжувати вбивати, калічити і позбавлятися свободи пересування по своїй власній країні?"- резюмували в дипмісії.

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