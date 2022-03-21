США отправят Украине тайно приобретенные советские системы ПВО, - WSJ

Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.
Некогда Соединенные Штаты специально покупали вооружение для изучения технологий, которые использовали советские и российские конструкторы. Оружие хорошо знакомо украинским военным, получившим подобное вооружение после распада СССР.
Пентагон отказался от официальных комментариев по поводу возможной поставки советской техники в Украину. Однако ранее президент Байден заверил, что Вашингтон приложит все усилия для расширения возможностей противовоздушной обороны Украины.
Напомним, что США и еще 12 стран подписали заявление о неотложной модернизации ПВО Украины.
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