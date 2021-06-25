США отправят в Афганистан три миллиона доз вакцины Johnson & ohnson

Соединенные Штаты на следующей неделе отправят в Афганистан три миллиона доз вакцины компании Johnson & Johnson от коронавируса. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в канун визита в Вашингтон афганского президента Ашрафа Гани.

"В связи с чем мы намерены поставить в страну 3 миллиона вакцин Johnson & Johnson, которые будут отправлены на следующей неделе", - сказала Жан-Пьер.

Ранее Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) призвала страны поделиться избыточными дозами вакцины, предупредив, что, если распространение COVID-19 продолжится нынешними темпами, то "пройдут годы, прежде чем вирус будет взят под контроль в Северной и Южной Америке".

Напомним, что вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от Delta-варианта коронавируса. При этом, обе вакцины защищают от заразного штамма вируса более чем на 90 процентов.

Ранее сообщалось, что коронавирус Delta уже зарегистрирован в половине стран мира. Об этом рассказали в ВОЗ.