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США отправят в Афганистан три миллиона доз вакцины Johnson & ohnson

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Вашингтон, Пятница 25 июня 2021 03:32
США отправят в Афганистан три миллиона доз вакцины Johnson & ohnson Фото: вакцину Johnson & Johnson не будут применять в Афганистане (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты на следующей неделе отправят в Афганистан три миллиона доз вакцины компании Johnson & Johnson от коронавируса. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в канун визита в Вашингтон афганского президента Ашрафа Гани.

Ее заявление цитирует Wall Street Journal.

В настоящее время Афганистан переживает серьезную вспышку штамма коронавируса "Дельта".

"В связи с чем мы намерены поставить в страну 3 миллиона вакцин Johnson & Johnson, которые будут отправлены на следующей неделе", - сказала Жан-Пьер.

Ранее Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) призвала страны поделиться избыточными дозами вакцины, предупредив, что, если распространение COVID-19 продолжится нынешними темпами, то "пройдут годы, прежде чем вирус будет взят под контроль в Северной и Южной Америке".

Напомним, что вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают от Delta-варианта коронавируса. При этом, обе вакцины защищают от заразного штамма вируса более чем на 90 процентов.

Ранее сообщалось, что коронавирус Delta уже зарегистрирован в половине стран мира. Об этом рассказали в ВОЗ.

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