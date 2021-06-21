Коронавирус "Delta" зарегистрирован почти в половине стран мира, - ВОЗ

Впервые обнаруженный в Индии дельта-вариант COVID-19 зарегистрирован в 92 странах. Скорость распространения нового штамма коронавируса вызывает беспокойство у ученых, поскольку он более заразный.

"Вариант "Дельта" зарегистрирован в 92 странах. Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру", - сказала она.

По ее словам, такая скорость распространения дельта-штамма COVID связана, в том числе, с отказом людей от соблюдения эпидемиологических требований. "Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации", - добавила специалист.

Представитель ВОЗ также отметила, что для взятия под контроль распространения этого варианта коронавируса потребуется больше времени. "Некоторые вакцины менее эффективны против штамма "Дельта", однако они в любом случае помогают предотвратить возникновение тяжелых форм заболевания и снизить смертность", - подчеркнула она.