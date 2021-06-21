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Коронавирус "Delta" зарегистрирован почти в половине стран мира, - ВОЗ

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Женева, Понедельник 21 июня 2021 21:11
Коронавирус "Delta" зарегистрирован почти в половине стран мира, - ВОЗ Фото: дельта-штамм COVID зарегистрирован почти в половине стран мира (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Впервые обнаруженный в Индии дельта-вариант COVID-19 зарегистрирован в 92 странах. Скорость распространения нового штамма коронавируса вызывает беспокойство у ученых, поскольку он более заразный.

Об этом в ходе брифинга сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Вариант "Дельта" зарегистрирован в 92 странах. Он вызывает особую обеспокоенность, поскольку более заразный и быстро распространяется по миру", - сказала она.

По ее словам, такая скорость распространения дельта-штамма COVID связана, в том числе, с отказом людей от соблюдения эпидемиологических требований. "Предварительные исследования также свидетельствуют, что заражение данным вариантом увеличивает риск госпитализации", - добавила специалист.

Представитель ВОЗ также отметила, что для взятия под контроль распространения этого варианта коронавируса потребуется больше времени. "Некоторые вакцины менее эффективны против штамма "Дельта", однако они в любом случае помогают предотвратить возникновение тяжелых форм заболевания и снизить смертность", - подчеркнула она.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что дельта-вариант COVID-19 становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку.

Как сообщало РБК-Украина, ученые Национальной академии наук Украины (НАН) предложили дополнительный контроль со странами, где циркулирует дельта-штамм коронавируса. Это необходимо для того, чтобы отсрочить распространение "индийского" штамма в Украине.

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