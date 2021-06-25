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США відправлять до Афганістану три мільйони доз вакцини Johnson & Johnson

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Вашингтон, П'ятниця 25 червня 2021 03:32
США відправлять до Афганістану три мільйони доз вакцини Johnson & Johnson Фото: вакцину Johnson & Johnson не застосовуватимуть в Афганістані (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати наступного тижня відправлять до Афганістану три мільйони доз вакцини компанії Johnson & Johnson від коронавірусу. Про це заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр напередодні візиту до Вашингтона афганського президента Ашрафа Гані.

Її заяву цитує Wall Street Journal.

Зараз Афганістан переживає серйозний спалах штаму коронавірусу "Дельта".

"У зв'язку з чим ми маємо намір поставити в країну 3 мільйони вакцин Johnson & Johnson, які будуть відправлені наступного тижня", - сказала Жан-П'єр.

Раніше панамериканська організація охорони здоров'я (ПАОЗ) закликала країни поділитися надлишковими дозами вакцини, попередивши, що, якщо поширення COVID-19 продовжиться нинішніми темпами, то "пройдуть роки, перш ніж вірус буде взято під контроль в Північній і Південній Америці".

Нагадаємо, що вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від Delta-варіанту коронавірусу. При цьому, обидві вакцини захищають від заразного штаму вірусу більш ніж на 90 відсотків.

Раніше повідомлялося, що коронавірус Delta вже зареєстрований у половині країн світу. Про це розповіли у ВООЗ.

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