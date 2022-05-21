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США отправляют в Украину новую партию гаубиц M777

Фото: Минобороны США подготовило новый груз для Украины (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: Антон Федорцив

Американское Министерство обороны продлило поставки вооружения Вооруженным силам Украины для противостояния агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Пентагона.

Американские военные погрузили новую партию техники для ВСУ. Транспортный самолет в скором времени доставит гаубицы Украине.

"Пилоты Воздушных сил закрепляют 155-мм буксированные гаубицы M777 для перевозки в рамках безопасности помощи США Украине", – говорится в сообщении.

Украинский Генштаб отреагировал на очередные поставки американского оружия. "ВСУ благодарны за поддержку и помощь", – коротко прокомментировали груз в ведомстве.

Напомним, президент Зеленский призвал передать ВСУ западные системы залпового огня.

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