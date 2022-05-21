США отправляют в Украину новую партию гаубиц M777

Американское Министерство обороны продлило поставки вооружения Вооруженным силам Украины для противостояния агрессии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Пентагона.
Американские военные погрузили новую партию техники для ВСУ. Транспортный самолет в скором времени доставит гаубицы Украине.
"Пилоты Воздушных сил закрепляют 155-мм буксированные гаубицы M777 для перевозки в рамках безопасности помощи США Украине", – говорится в сообщении.
Украинский Генштаб отреагировал на очередные поставки американского оружия. "ВСУ благодарны за поддержку и помощь", – коротко прокомментировали груз в ведомстве.
Напомним, президент Зеленский призвал передать ВСУ западные системы залпового огня.
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