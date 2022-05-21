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США відправляють до України нову партію гаубиць M777

Фото: Міноборони США підготувало новий вантаж для України (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: Антон Федорців

Американське Міністерство оборони продовжило постачання озброєння Збройним силам України для протистояння агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Пентагону.

Американські військові завантажили нову партію техніки для ЗСУ. Транспортний літак незабаром доставить гаубиці Україні.

"Пілоти Повітряних сил закріплюють 155-мм буксировані гаубиці M777 для перевезення в рамках безпекової допомоги США Україні", – йдеться в повідомленні.

Український Генштаб відреагував на чергове постачання американської зброї. "ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу", – коротко прокоментували вантаж у відомстві.

Нагадаємо, президент Зеленський закликав передати ЗСУ західні системи залпового вогню.

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