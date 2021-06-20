ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США відправили до Тайваню 2,5 мільйона доз COVID-вакцин

Новость на русском →
США, Неділя 20 червня 2021 07:57
США відправили до Тайваню 2,5 мільйона доз COVID-вакцин Фото: цей крок, ймовірно, викличе несхвалення з боку Пекіна(twitter/StateDeptSpox)
Автор: Даша Харченко

США повідомили про відправку до Тайваню 2,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу. В Тайвані подякували за "дружній жест".

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Поїхали! Пожертвувані нами 2,5 мільйона доз вакцини вирушають до Тайваню", - написав він.

Як повідомляє Голос Америки, лідер Тайваню Цай Інвень подякувала США за цей жест: "Ці вакцини будуть мати велике значення для збереження здоров'я і безпеки тайванців".

Видання підкреслює, що цей крок, ймовірно, викличе несхвалення з боку Пекіна, який претендує на суверенітет Тайваню.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в адміністрації президента США.

Нагадаємо, 3 червня у Білому домі заявили, що Байден виділив 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги країнам, які цього потребують. Поділитися вакцинами вирішили, зокрема, з Україною, Канадою та Південною Кореєю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Тайвань Вакцинація Вакцина від коронавірусу
NEWS
Бойовики на Донбасі поранили цивільного мешканця Авдіївки
Бойовики на Донбасі поранили цивільного мешканця Авдіївки
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами