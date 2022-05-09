ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полное снятие торговых ограничений поможет не только Украине, но и миру, - Каленков

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 12:40
Полное снятие торговых ограничений поможет не только Украине, но и миру, - Каленков Фото: Александр Каленков (ukrmetprom.org)
Автор: Артем Горовенко

Снятие ограничений по торговле с Украиной, которое сейчас обсуждают в Евросоюзе, поможет Украине восстановить экономику. Однако оно также необходимо миру, который страдает от дефицита металлопродукции и роста цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента ОП "Укрметаллургпром" в своей колонке для GMK Center.

"Евросоюз в шаге от полного открытия своего рынка для украинских экспортеров, в частности для металлургов. Такое решение уже приняла Великобритания, четкие сигналы о вероятном отмены барьеров на пути импорта металла из Украины поступают также из США. Объясню, почему снятие торговых ограничений не только поможет восстановлению экономики Украины, но и является выгодным для наших союзников, - убежден он.

По его словам, открытие рынков усилит безопасность Европы. Ведь из-за войны, которую развязала Россия в Украине, произошло резкое сокращение поставок металлопродукции, что, в свою очередь, ожидаемо привело к дефициту и росту цен на металл в Европе и мире.

Он также подчеркнул: важно учитывать, что США, Великобритания и страны ЕС щедро снабжают Украину своей бронетехникой, артиллерией и планируют наращивать поставки. Но запасы "брон" надо постоянно пополнять, учитывая российскую угрозу, нависающую над всем западным миром.

"Спрос на металл будет расти, а в летний период добавится еще и традиционное сезонное обострение. Увеличение поставок из Украины позволит частично компенсировать объемы металла, которых не хватает Европе, снизить цены и, как следствие, удешевить производство бронетехники и артиллерийских орудий для усиления безопасности Украины и стран НАТО", - уверен Каленков.

Как известно, Великобритания на год сняла все ограничения торговли с Украиной: страны будут торговать между собой безо всяких пошлин. Ожидается, что таких шаг поможет обеим странам увеличить объемы торговли и снизить дефицит ряда товаров на своих рынках.

Сейчас отмену пошлин в торговле с Украиной обсуждают также в ЕС и США, которые также являются важными стратегическими партнерами Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрметаллургпром
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта