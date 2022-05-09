США скасували мита на українську сталь
США скасували мита на українську сталь і вироби з неї. Йдеться про обмеження, які у 2018 році ввела адміністрація колишнього американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко в Facebook.
"США скасували мита на українську сталь і вироби зі сталі", - написала Свириденко.
За її словами, оголошення про скасування мит зробила міністр торгівлі США Джина Раймондо. Як зазначила віцепрем'єр, робота над скасуванням цих обмежень тривала кілька років.
"Мова йде про зупинку дії 25% мит, введених у 2018 році адміністрацією Трампа", - уточнила Свириденко.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про скасування мит на всі українські товари.
Відзначити, у Євросоюзі обговорюють зняття торговельних обмежень з Україною. Як зазначили в "Укрметалургпромі", прийняття цього рішення допоможе відновити економіку країни.
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