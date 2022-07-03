В США отменили сотни авиарейсов: в чем причина

В США авиакомпании в субботу, в первый день так называемых длинных выходных, связанных с празднованием Дня независимости 4 июля, отменили сотни авиарейсов по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

К полудню субботы в США было отменено около 600 внутренних и международных рейсов, еще более 2500 рейсов задерживались. В пятницу ситуация была не лучше: 587 рейсов были отменены в США из 3060 авиарейсов, отмененных перевозчиками по всему миру.

На ранних стадиях пандемии COVID авиационная отрасль несла гигантские убытки в связи с массовыми отказами людей от перелетов. Хотя федеральные дотации помогли авиакомпаниям избежать увольнения сотрудников, десятки тысяч работников покинули отрасль после того, как перевозчики начали стимулировать сотрудников к досрочному выходу на пенсию.

По оценкам аналитиков консалтинговой компании Third Bridge, сейчас в американской авиации работает примерно на 15% меньше сотрудников по сравнению с периодом до начала пандемии, при этом им приходится обслуживать пассажиропоток, составляющий 90% от уровня 2019 года.

Массовая отмена авиарейсов привлекла внимание министра транспорта Пита Буттиджича.

В субботу Буттиджич опубликовал серию твитов, которые, по сути, являются советами потребителям о том, что делать в случае отмены рейса, например, принимать ли от перевозчиков мили в качестве компенсации или требовать возмещения наличными.

"Часто об этом можно договориться. Этот вопрос решается между вами и авиакомпанией", - написал Буттиджич.

В четверг пилоты авиакомпании Delta устроили пикеты в нескольких аэропортах, требуя новых контрактов и жалуясь на переутомление.

Дефицит пилотов является самой острой проблемой в масштабах всей авиационной отрасли. По мнению Макнелли, краткосрочного решения этой проблемы нет и не предвидится, и особенно острой она становится в период праздничных пиков.

Авиакомпании сообщают, что работают над устранением этой проблемы, нанимая пилотов и другой персонал, а также сокращая количество пассажирских мест на 15%.

Напомним, в Европе продолжаются массовые отмены авиарейсов. Забастовки по всей Европе усугубили хаос в аэропортах. Ожидается, что полетов в течение лета отменят еще больше.

Ранее мы писали, почему в Европе массово митингуют сотрудники аэропортов и авиакомпаний.