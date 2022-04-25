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США отменили мероприятие в честь встречи американских и советских солдат на Эльбе, - посол РФ

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Вашингтон, Понедельник 25 апреля 2022 00:23
США отменили мероприятие в честь встречи американских и советских солдат на Эльбе, - посол РФ Памятный знак на Арлингтонском кладбище (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

По словам посла России в США Анатолия Антонова, власти США отказались проводить в этом году торжественную церемонию в память о встрече американских и советских солдат на Эльбе в 1945 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".

По его словам, американская сторона отказала в проведении подобных мероприятий. "Чисто формально мероприятие отменило Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента", — отметил российский дипломат.

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