США отменили мероприятие в честь встречи американских и советских солдат на Эльбе, - посол РФ

По словам посла России в США Анатолия Антонова, власти США отказались проводить в этом году торжественную церемонию в память о встрече американских и советских солдат на Эльбе в 1945 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".

По его словам, американская сторона отказала в проведении подобных мероприятий. "Чисто формально мероприятие отменило Арлингтонское кладбище, но нам четко было сказано, что по рекомендации Госдепартамента", — отметил российский дипломат.