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США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі, - посол РФ

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Вашингтон, Понеділок 25 квітня 2022 00:23
США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі, - посол РФ Пам'ятний знак на Арлінгтонському кладовищі (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

За словами посла Росії в США Анатолія Антонова, влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Росія 1".

За його словами, американська сторона відмовила в проведенні подібних заходів. "Чисто формально Захід скасував Арлінгтонське кладовище, але нам чітко було сказано, що за рекомендацією Держдепартаменту", - зазначив російський дипломат.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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