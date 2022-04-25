США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі, - посол РФ

За словами посла Росії в США Анатолія Антонова, влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Росія 1".

За його словами, американська сторона відмовила в проведенні подібних заходів. "Чисто формально Захід скасував Арлінгтонське кладовище, але нам чітко було сказано, що за рекомендацією Держдепартаменту", - зазначив російський дипломат.