США скасували захід на честь зустрічі американських і радянських солдатів на Ельбі, - посол РФ
Пам'ятний знак на Арлінгтонському кладовищі (Фото: usembassy.gov)
За словами посла Росії в США Анатолія Антонова, влада США відмовилася проводити в цьому році урочисту церемонію в пам'ять про зустріч американських і радянських солдатів на Ельбі в 1945 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Росія 1".
За його словами, американська сторона відмовила в проведенні подібних заходів. "Чисто формально Захід скасував Арлінгтонське кладовище, але нам чітко було сказано, що за рекомендацією Держдепартаменту", - зазначив російський дипломат.
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