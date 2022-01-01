UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США отменили более 2,4 тысячи авиарейсов в первый день нового года

Автор: Дмитрий Кузнецов

Авиакомпании США отменили более 2,4 тысячи рейсов в первый день 2022 года. Решение приняли из-за непогоды и резкого распространения штамма коронавируса "Омикрон" среди экипажей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

По данным агентства, авиакомпании были вынуждены отменить рейсы из-за непогоды, которая обрушилась на США. Еще одной причиной стало резкое увеличение заболеваемости "Омикроном" среди сотрудников перевозчиков.

Погода стала причиной отмены многих рейсов в Новый год для большинства авиакомпаний, включая United Airlines , Delta Air Lines и JetBlue Airways. Кроме того, перевозчики отменили сотни рейсов в праздничные дни, сославшись на заражение "Омикроном" среди экипажей.

Согласно данным сайта отслеживания рейсов FlightAware, с кануна Рождества американские авиакомпании отменили более 12 тысячи рейсов в США и были вынуждены отложить еще несколько тысяч.

В Федеральном управлении гражданской авиации США заявило, что сбои в работе перевозчиков, скорее всего, продолжатся. "Погода и интенсивное сезонное движение, вероятно, приведут к некоторым задержкам в ближайшие дни", - отметили в организации.

Напомним, в конце декабря 2021 года авиакомпании США отменили более 900 рейсов накануне Рождества.

Отметим, США и Германия отменяют авиарейсы из-за штамма "Омикрон". Сотрудники заразились коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиОмикронАвиасообщение