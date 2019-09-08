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США отложили производство термоядерных бомб из-за проблем с запчастями

Новости » Общество    08.09.2019 - 22:01
США отложили производство термоядерных бомб из-за проблем с запчастями
Иллюстративное фото (U.S. National Nuclear Security Administration)

Производство отложили из-за проблемы со сроком службы некоторых деталей, используемых в их конструкции

Американские военные отложили серийное производство новых термоядерных бомб B61-12 из-за проблемы со сроком службы некоторых деталей, используемых в их конструкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News.

Термоядерные бомбы B61 разработаны в разгар холодной войны в 1960 годы и приняты на вооружение стратегических ядерных сил США в 1968 году. С 2010 годов ведется работа над 12-й модификацией бомбы, которую можно будет устанавливать на истребители пятого поколения F-35.

По данным издания, B61-12 должна заменить более старые модификации, чей срок службы уже вышел. Бомбы должны были быть запущены в серийное производство в марте 2020 года.

Однако, по словам замглавы Национального управления по ядерной безопасности США Чарльза Вердона, при их тестировании военные выявили, что некоторые запчасти новых бомб намного менее долговечны.

Планируемый срок задержки производства бомб - 18 месяцев. В Ассоциации по контролю над вооружениями предупреждают, что отсрочка серийного производства увеличит стоимость программы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками по национальной безопасности идею использования ядерных бомб в борьбе с ураганами, которые угрожают Соединенным Штатам.

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