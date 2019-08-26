Трамп предложил бороться с ураганами ядерными бомбами

Трамп дважды высказывал в Белом доме идею взрывать идущие на страну ураганы

Президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками по национальной безопасности идею использования ядерных бомб в борьбе с ураганами, которые угрожают Соединенным Штатам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Один из источников передал слова президента, высказанные в ходе одного из совещаний в Белом доме, посвященного проблеме ураганов: «Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их ядерной бомбой? Они начинают формироваться у побережья Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем так сделать?.

Собеседник, который был на той встрече, рассказал, что реакция докладчика была примерно следующей: «Сэр, мы посмотрим, что можно с этим сделать». На самом деле, отмечает источник, присутствовавшие были поражены. «После того как совещание закончилось, мы подумали: «Что за? Что мы будем делать с этим?».

Сообщается, что Трамп ранее высказывал подобную идею в разговоре с одним высокопоставленным чиновником Белого дома. В материалах с заседания Совета национальной безопасности США в 2017 году говорится, что президент спрашивал, может ли администрация бомбить ураганы. При этом слово «ядерный» в контексте бомбардировок ураганов не употреблялось. При этом идея Трампа бомбить ураганы не получила продолжения.

