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США открыты для санкций против России в нефтегазовой отрасли, - Белый дом

Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки рассматривают введение санкций против России в нефтегазовой отрасли. На данный момент анализируются последствия такого шага на мировые рынки и цены на энергоносители в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы рассматриваем это. Очень многое лежит на столе, но нам нужно взвесить, какими будут все последствия", - отметила спикер Белого дома Джен Псаки.

Сообщается, что хотя США еще не нацелились на продажи российской нефти в рамках широкомасштабных экономических санкций против России, американские трейдеры уже приняли меры, чтобы приостановить такой импорт.

"Мы также учитываем… как мы можем максимизировать влияние и давление на (российского, - ред.) президента Путина и финансовый сектор. Но мы хотим свести к минимуму влияние на мировой рынок, в том числе на мировой рынок нефти и влияние цен на энергоносители для американского народа. Мы не пытаемся навредить себе, мы пытаемся навредить президенту Путину и российской экономике", - добавила Псаки.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о намерении полностью отказаться от импорта нефти из России. Также было объявлено о новых поставках противотанкового оружия в Украину.

Тем временем Украина настаивает на полном мировом эмбарго на нефть и газ из России.

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