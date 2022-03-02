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США відкриті для санкцій проти Росії у нафтогазовій галузі, - Білий дім

Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки розглядають запровадження санкцій проти Росії у нафтогазовій галузі. На даний момент аналізуються наслідки такого кроку на світові ринки та ціни на енергоносії у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми розглядаємо це. Дуже багато лежить на столі, але нам потрібно зважити, якими будуть усі наслідки", - зазначила спікер Білого дому Джен Псакі.

Повідомляється, що хоча США ще не націлилися на продаж російської нафти в рамках широкомасштабних економічних санкцій проти Росії, американські трейдери вже вжили заходів, щоб зупинити такий імпорт.

"Ми також враховуємо… як ми можемо максимізувати вплив та тиск на (російського, - ред.) президента Путіна та фінансовий сектор. Але ми хочемо звести до мінімуму вплив на світовий ринок, у тому числі на світовий ринок нафти та вплив цін на енергоносії для американського народу. Ми не намагаємося нашкодити собі, ми намагаємося нашкодити президенту Путіну та російській економіці", - додала Псакі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про намір повністю відмовитись від імпорту нафти з Росії. Також було оголошено про нові постачання протитанкової зброї до України.

Тим часом Україна наполягає на повному світовому ембарго на нафту та газ із Росії.

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