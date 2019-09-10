В США откроют расследование в отношении Google

Власти Соединенных Штатов Америки (США) могут открыть крупное расследование о возможных нарушениях антимонопольного законодательства в отношении интернет-компании Google. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что следователи сначала установят, препятствовала ли компания Google конкуренции в сфере интернет-рекламы.

"В зависимости от результатов первого этапа расследования, оно может быть распространено на другие области", - говорится в сообщении.

Также следствие усиливает давление на Google, дочерней компании интернет-гиганта Alphabet, из-за слишком большого влияния на рынке.

Напомним, несколько американских штатов начали антимонопольное расследование в отношении социальной сети Facebook. Несколько генпрокуроров штатов США проведут расследование в отношении Facebook Inc на предмет того, не подавляет ли социальная сеть конкуренцию и не подвергает ли пользователей риску.

Как сообщало РБК-Украина, Более 30 генеральных прокуроров штатов США планируют начать расследование в отношении Google в связи с возможными нарушениями антимонопольного законодательства.

Кроме того, в июне Федеральная торговая комиссия США планировала начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США - в отношении Apple и Google.