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США не откроют доступ к госрезервам Афганистана талибам, - Reuters

Автор: Тиберий Юрик

Администрация президента США Джо Байдена не намерена открывать "Талибану" доступ хранящимся в США афганским госрезервам. Деньги были заморожены после того, как боевики радикального движения захватили власть в Афганистане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что США не откроет доступ к госрезервам, несмотря на давление со стороны гуманитарных групп и других лиц, которые говорят, что это может обернуться крахом экономики Афганистана.

"Правительство Соединенных Штатов поддерживает связь с гуманитарными партнерами в Афганистане в отношении безопасности на местах и поддержки гуманитарных операций. Сохраняя приверженность афганскому народу, мы не ослабили санкционное давление на лидеров "Талибана" или существенные ограничения на их доступ к международной финансовой системе", - сообщил изданию источник в Минфине США.

В агенстве отметили, что на фоне нехватки наличных средств, заморозкой долларовых счетов и засухой, в Афганистане стремительно растут цены на продукты питания и топливо.

Напомним, что США заморозила резервы правительства Афганистана, которые хранятся на американских банковских счетах.

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АфганистанСоединенные Штаты АмерикиТалибан