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В США отклонили обвинение в мошенничестве Манафорта

Новости » Политика     18.12.2019 - 19:12
В США отклонили обвинение в мошенничестве Манафорта
Фото: Пол Манафорт (youtube.com/Wochit Politics)

Прокуратура собирается обжаловать это решение

Суд первой инстанции отклонил обвинение в мошенничестве экс-руководителя избирательной кампании президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что судья Максуэлл Уили согласился с позицией защиты.

"Адвокат Манафорта в ходе судебного заседания сослался на то, что выдвинутые окружным прокурором Манхэттена обвинения в финансовых махинациях с жилищной ипотекой и оформлении подложных бизнес-документов представляют собой попытку вторичного привлечения к уголовной ответственности после уже состоявшегося в прошлом году судебного процесса над Манафортом", - говорится в сообщении.

Отметим, что представитель окружного прокурора, по данным телекомпании, объявил о том, что прокуратура обжалует решение суда первой инстанции.

Напомним, что в марте суд приговорил Манафорта почти к 4 годам тюремного заключение, а чуть позже еще один суд - еще к 3,5 годам. Таким образом, Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.

Как сообщало РБК-Укриана, Манафор не признает себя виновным по новым обвинениям в мошенничестве, выдвинутым против него в штате Нью-Йорк.

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