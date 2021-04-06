США откажутся от самолетов, выполнявших наблюдательные полеты над РФ
Военно-воздушные силы США выведут из эксплуатации самолеты, которые использовались почти 30 лет для наблюдательных полетов над Россией. Полеты осуществлялись в рамках Договора по открытому небу.
"Этим самолетам почти 60 лет, их эксплуатация обходится слишком дорого", - заявил член палаты представителей США Дон Бэкон.
Он отметил, что самолеты отправят на кладбище авиационной техники, где их используют для запасных частей и порежут на металлолом.
Газета отмечает, что решение списать самолеты "вызывает вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться" в Договор по открытому небу с Россией.
Бэкон полагает, что такие шаги закрывают путь к возвращению в соглашение.
Напомним, в середине февраля Российская Федерация заявила, что готова вернуться к Договору об открытом небе. Но только в том случае, если Штаты сделают то же самое.
Как писало РБК-Украина, в середине января Министерство иностранных дел России сообщило, что РФ выходит из Договора по открытому небу. В качестве причины выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.
Так, 22 ноября прошлого года США официально вышли из Договора по открытому небу. Причиной этому стало невыполнение РФ своих обязательств в рамках этого договора, заявляли в Вашингтоне.