ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США откажутся от самолетов, выполнявших наблюдательные полеты над РФ

Новина українською → США, Вторник 06 апреля 2021 10:57
США откажутся от самолетов, выполнявших наблюдательные полеты над РФ Фото: Штаты откажутся от самолетов, выполнявших наблюдательные полеты над РФ (airliners.net)
Автор: Юлия Струк

Военно-воздушные силы США выведут из эксплуатации самолеты, которые использовались почти 30 лет для наблюдательных полетов над Россией. Полеты осуществлялись в рамках Договора по открытому небу.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Этим самолетам почти 60 лет, их эксплуатация обходится слишком дорого", - заявил член палаты представителей США Дон Бэкон.

Он отметил, что самолеты отправят на кладбище авиационной техники, где их используют для запасных частей и порежут на металлолом.

Газета отмечает, что решение списать самолеты "вызывает вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться" в Договор по открытому небу с Россией.

Бэкон полагает, что такие шаги закрывают путь к возвращению в соглашение.

Напомним, в середине февраля Российская Федерация заявила, что готова вернуться к Договору об открытом небе. Но только в том случае, если Штаты сделают то же самое.

Как писало РБК-Украина, в середине января Министерство иностранных дел России сообщило, что РФ выходит из Договора по открытому небу. В качестве причины выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.

Так, 22 ноября прошлого года США официально вышли из Договора по открытому небу. Причиной этому стало невыполнение РФ своих обязательств в рамках этого договора, заявляли в Вашингтоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Российская Федерация Соединенные Штаты Америки полеты
NEWS
В Украине резко возросло число зараженных коронавирусом: 13 276 новых случаев
В Украине резко возросло число зараженных коронавирусом: 13 276 новых случаев
DAILY
Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Михаил Радуцкий: Мой прогноз – вакцинироваться от COVID надо будет раз в году