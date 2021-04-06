США откажутся от самолетов, выполнявших наблюдательные полеты над РФ

Военно-воздушные силы США выведут из эксплуатации самолеты, которые использовались почти 30 лет для наблюдательных полетов над Россией. Полеты осуществлялись в рамках Договора по открытому небу.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Этим самолетам почти 60 лет, их эксплуатация обходится слишком дорого", - заявил член палаты представителей США Дон Бэкон.

Он отметил, что самолеты отправят на кладбище авиационной техники, где их используют для запасных частей и порежут на металлолом.

Газета отмечает, что решение списать самолеты "вызывает вопросы о том, планирует ли президент США Джо Байден вернуться" в Договор по открытому небу с Россией.

Бэкон полагает, что такие шаги закрывают путь к возвращению в соглашение.