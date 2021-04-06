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США відмовляться від літаків, які виконували спостережні польоти над РФ

Новость на русском → США, Вівторок 06 квітня 2021 10:57
США відмовляться від літаків, які виконували спостережні польоти над РФ Фото: Штати відмовляться від літаків, які виконували спостережні польоти над РФ (airliners.net)
Автор: Юлія Струк

Військово-повітряні сили США виведуть з експлуатації літаки, які використовувалися майже 30 років для спостережних польотів над Росією. Польоти здійснювалися у рамках Договору про відкрите небо.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

"Цим літакам майже 60 років, їх експлуатація обходиться занадто дорого", - заявив член палати представників США Дон Бекон.

Він зазначив, що літаки відправлять на кладовище авіаційної техніки, де їх використовують для запасних частин і поріжуть на металобрухт.

Газета зазначає, що рішення списати літаки "викликає питання про те, чи планує президент США Джо Байден повернутися" до Договору про відкрите небо з Росією.

Бекон вважає, що такі кроки закривають шлях до повернення в угоду.

Нагадаємо, в середині лютого Російська Федерація заявила, що готова повернутися до Договору про відкрите небо. Але тільки в тому випадку, якщо Штати зроблять те ж саме.

Як писало РБК-Україна, в середині січня Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що РФ виходить з Договору про відкрите небо. В якості причини виходу зазначена відсутність прогресу в усуненні перешкоди для роботи Договору в нових умовах.

Так, 22 листопада минулого року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба. Причиною цього стало невиконання РФ своїх зобов'язань у рамках цього договору, заявляли в Вашингтоні.

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