США відмовляться від літаків, які виконували спостережні польоти над РФ
Військово-повітряні сили США виведуть з експлуатації літаки, які використовувалися майже 30 років для спостережних польотів над Росією. Польоти здійснювалися у рамках Договору про відкрите небо.
"Цим літакам майже 60 років, їх експлуатація обходиться занадто дорого", - заявив член палати представників США Дон Бекон.
Він зазначив, що літаки відправлять на кладовище авіаційної техніки, де їх використовують для запасних частин і поріжуть на металобрухт.
Газета зазначає, що рішення списати літаки "викликає питання про те, чи планує президент США Джо Байден повернутися" до Договору про відкрите небо з Росією.
Бекон вважає, що такі кроки закривають шлях до повернення в угоду.
Нагадаємо, в середині лютого Російська Федерація заявила, що готова повернутися до Договору про відкрите небо. Але тільки в тому випадку, якщо Штати зроблять те ж саме.
Як писало РБК-Україна, в середині січня Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що РФ виходить з Договору про відкрите небо. В якості причини виходу зазначена відсутність прогресу в усуненні перешкоди для роботи Договору в нових умовах.
Так, 22 листопада минулого року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба. Причиною цього стало невиконання РФ своїх зобов'язань у рамках цього договору, заявляли в Вашингтоні.