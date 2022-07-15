UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки (США) не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, которого цитирует Reuters.

Отметим, сегодня Байден встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме. По его словам, урегулирование многолетнего конфликта остается целью США.

"Даже если в данный момент нет подходящей почвы для возобновления переговоров, Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев, израильтян и обе стороны", - подчеркнул Байден.

Он также добавил, что на данный момент невозможно достижение принципа "два государства для двух народов".

Напомним, Байден на этой неделе отправился в турне на Ближний Восток, СМИ пишут, что он склоняет премьера Израиля к поставкам вооружений Украине.

Кроме того, Байден пригрозил применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильПалестина