США не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину, - Байден

Отметим, сегодня Байден встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме. По его словам, урегулирование многолетнего конфликта остается целью США.

"Даже если в данный момент нет подходящей почвы для возобновления переговоров, Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев, израильтян и обе стороны", - подчеркнул Байден.

Он также добавил, что на данный момент невозможно достижение принципа "два государства для двух народов".