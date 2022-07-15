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США не відмовляться від спроб зблизити Ізраїль та Палестину, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки (США) не відмовляться від спроб зблизити Ізраїль та Палестину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена, якого цитує Reuters.

Зазначимо, сьогодні Байден зустрівся з палестинським лідером Махмудом Аббасом у Віфлеємі. За його словами, врегулювання багаторічного конфлікту залишається метою США.

"Навіть якщо на даний момент немає підходящого ґрунту для відновлення переговорів, Сполучені Штати та моя адміністрація не відмовляться від спроб зблизити палестинців, ізраїльтян та обидві сторони", - підкреслив Байден.

Він також додав, що на даний момент неможливе досягнення принципу "дві держави для двох народів".

Нагадаємо, Байден цього тижня вирушив у турне на Близький Схід, ЗМІ пишуть, що він схиляє прем'єра Ізраїлю до постачання озброєнь Україні.

Крім того, Байден пригрозив застосувати силу, щоб утримати Іран від ядерної зброї.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІзраїльПалестина